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  4. Макрон заперечив залежність Франції від російського газу, але вказав на нюанс
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    Економіка

    Макрон заперечив залежність Франції від російського газу, але вказав на нюанс

    Макрон закликав знижувати роль газу у процесі виробництва електрики - Макрон заперечив залежність Франції від російського газу, але вказав на нюанс
    Макрон закликав знижувати роль газу у процесі виробництва електрики
    фото з відкритих джерел

    Залежність низки європейських країн від російського газу може вдарити і по Франції

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна мало залежить від постачання газу з РФ, проте може постраждати від наслідків залежності інших країн ЄС від російських енергоресурсів. Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу.

    «Ми мало залежимо від газу як такого і мало залежимо від російського газу», – сказав французький лідер.

    При цьому Макрон підкреслив, що у разі припинення поставок з Росії це вплине на низку інших країн ЄС. А це, своєю чергою, вдарить і по Франції.

    Президент зазначив, що така сама взаємозалежність простежується і в тому, що стосується виробництва електроенергії.

    «Нам потрібно знижувати роль газу у процесі виробництва електрики», – вважає Макрон.

    Нагадаємо, раніше російський «Газпром» припинив постачання газу до Франції через трубопровід. Про це повідомив керівник французької газотранспортної мережі GRTgaz. Франція не отримує російський газ з 15 червня через «переривання потоку між Францією та Німеччиною».

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Євросоюз шукає способи скоротити свою залежність від російських енергоносіїв та розширює співпрацю з Ізраїлем

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    Теги: ЄС росія газ Газпром війна Франція Еммануель Макрон президент
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    Макрон заперечив залежність Франції від російського газу, але вказав на нюанс