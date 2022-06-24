Макрон заперечив залежність Франції від російського газу, але вказав на нюанс

Залежність низки європейських країн від російського газу може вдарити і по Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна мало залежить від постачання газу з РФ, проте може постраждати від наслідків залежності інших країн ЄС від російських енергоресурсів. Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу.

«Ми мало залежимо від газу як такого і мало залежимо від російського газу», – сказав французький лідер.

При цьому Макрон підкреслив, що у разі припинення поставок з Росії це вплине на низку інших країн ЄС. А це, своєю чергою, вдарить і по Франції.

Президент зазначив, що така сама взаємозалежність простежується і в тому, що стосується виробництва електроенергії.

«Нам потрібно знижувати роль газу у процесі виробництва електрики», – вважає Макрон.

Нагадаємо, раніше російський «Газпром» припинив постачання газу до Франції через трубопровід. Про це повідомив керівник французької газотранспортної мережі GRTgaz. Франція не отримує російський газ з 15 червня через «переривання потоку між Францією та Німеччиною».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Євросоюз шукає способи скоротити свою залежність від російських енергоносіїв та розширює співпрацю з Ізраїлем