Росія добиває «нормандський формат» – МЗС

Міністр заявив, що Україна не дасть Росії знищити «нормандський формат»

Російська Федерація хоче чужими руками знищити переговори у нормандському форматі. Проте Україна, Франція та Німеччина їй цього зробити не дозволять. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він прокоментував листування свого російського колеги Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини. Листування було опубліковане на сайті МЗС РФ.

«Щодо дипломатичного листування, яке відбувається в «нормандському форматі», ви знаєте, хочеться якось саркастично пожартувати і потролити, але насправді нічого хорошого в цьому немає. Росія своїми діями просто добиває «нормандський формат», демонструє, що вона не зацікавлена у його розвитку, але й безперечно підриває залишки довіри до себе», - сказав Кулеба під час брифінгу.

Він додав, що домовився з головами зовнішньополітичних відомств ФРН та Франції не допустити знищення «Нормандії».

«Не подаруємо Росії розкіш знищити «нормандський формат» чужими руками. Ми працюватимемо над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль щодо врегулювання цього конфлікту», - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що після опублікування листування дипломати не можуть довіряти Росії, і це, за словами Кулеби, ускладнює роботу.

Зазначимо, 17 листопада на сайті МЗС РФ було опубліковано дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом.

«Останнім часом позиція Росії, її роль у внутрішньоукраїнському врегулюванні та підходи до проведення можливої міністерської зустрічі в «нормандському форматі» зазнають спотворення. Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування», - пояснили оприлюднення документів у російському МЗС.

Так, росіянами було опубліковано проєкт спільної заяви глав МЗС Нормандської четвірки, яку пропонувала саме Росія. У тексті заперечується участь Росії у конфлікті на Донбасі. Його у документі називають «внутрішньоукраїнським конфліктом». Також у проєкті йдеться про те, щоб Україна розпочала переговори з «адміністраціями Л/ДНР».

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