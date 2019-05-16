На Банковій розповіли, як Юнкер розплакався на зустрічі з Порошенком



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Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер

Заступник глави Адміністрації президента України пригадав, як глава Єврокомісії розчулився на зустрічі з Порошенком

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер розплакався на останній для президента Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі у Брюсселі.

Про це повідомляє телеканал «Прямий».

«Він (Юнкер - ред) запросив Порошенка просто в свій кабінет на зустріч. Він дуже розчулився, скажу чесно, він навіть почав плакати. Йому теж стало сумно. Як він сказав, за п’ять років вони майже зріднилися», - розповів Єлісєєв.

Нагадаємо, що Порошенко в період з 13 по 14 травня перебував з робочим візитом в Брюсселі для участі в заходах з нагоди 10-ї річниці «Східного партнерства».

Юнкер відкрив конференцію «Східного партнерства» словами подяки Порошенку.

До слова, Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.