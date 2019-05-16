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    Політика

    На Банковій розповіли, як Юнкер розплакався на зустрічі з Порошенком

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    Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер - На Банковій розповіли, як Юнкер розплакався на зустрічі з Порошенком
    Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер

    Заступник глави Адміністрації президента України пригадав, як глава Єврокомісії розчулився на зустрічі з Порошенком

    Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер розплакався на останній для президента Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі у Брюсселі.

    Про це повідомляє телеканал «Прямий».

    «Він (Юнкер - ред) запросив Порошенка просто в свій кабінет на зустріч. Він дуже розчулився, скажу чесно, він навіть почав плакати. Йому теж стало сумно. Як він сказав, за п’ять років вони майже зріднилися», - розповів Єлісєєв.

    Нагадаємо, що Порошенко в період з 13 по 14 травня перебував з робочим візитом в Брюсселі для участі в заходах з нагоди 10-ї річниці «Східного партнерства». 

    Юнкер відкрив конференцію «Східного партнерства» словами подяки Порошенку.

    До слова, Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.

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