Порошенко нагородив Юнкера орденом Ярослава Мудрого
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Президент нагородив Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян
Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.
Про це повідомляється у Facebook глави держави.
«Мною було прийнято рішення про нагородження президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян — орденом Ярослава Мудрого», - зазначив Порошенко.
Як відомо, президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.
Також сьогодні, 13 травня, президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.Крім того, Українська громада Росії звернулася до президента Петра Порошенка із закликом скасувати нагородження «голови ради Об’єднання українців Росії» Василя Думи орденом «За заслуги» І ступеня.