Порошенко нагородив Юнкера орденом Ярослава Мудрого



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Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер

Президент нагородив Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.

Про це повідомляється у Facebook глави держави.

«Мною було прийнято рішення про нагородження президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян — орденом Ярослава Мудрого», - зазначив Порошенко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

Також сьогодні, 13 травня, президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.