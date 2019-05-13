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    Політика

    Порошенко нагородив Юнкера орденом Ярослава Мудрого

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    Петро Порошенко та&nbsp;Жан-Клод Юнкер - Порошенко нагородив Юнкера орденом Ярослава Мудрого
    Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер

    Президент нагородив Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян

    Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.

    Про це повідомляється у Facebook глави держави.

    «Мною було прийнято рішення про нагородження президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера вищою державною нагородою України для іноземних громадян — орденом Ярослава Мудрого», - зазначив Порошенко.

    Як відомо, президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

    Також сьогодні, 13 травня, президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.  

    Крім того, Українська громада Росії звернулася до президента Петра Порошенка із закликом скасувати нагородження «голови ради Об’єднання українців Росії» Василя Думи орденом «За заслуги» І ступеня.
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