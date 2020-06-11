На каналі 1+1 прокоментували інформацію про зв’язок з Медведчуком



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Віктор Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»

У медіагрупі завили, що для «1+1 медіа» інформація є новою

У компанії «1+1 media» відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Про це йдеться на сайті «1+1 media»

«Останніми днями у медіапросторі шириться інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу 1+1, належать Оксані Марченко. Дописувачі ресурсів посилаються на дані, вказані у декларації Віктора Медведчука, яку нардеп нещодавно оприлюднив. Для «1+1 медіа» ця інформація є новою», – зазначається у заяві.

Згідно із заявою, наразі юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу. Після перевірки інформації «1+1 медіа» пообіцяла офіційний коментар з цього приводу.

Раніше програма «Схеми: корупція в деталях» повідомила, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Відповідно до інформації, яку вказав Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Нагадаємо, як першим повідомив «Главком», Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

Зазначимо, що народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.