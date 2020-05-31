Медведчук задекларував фрагмент Біблії Гутенберга, науковці просять показати бодай фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук задекларував фрагмент першої в історії людства друкованої книги

На сьогодні у світі відомо лише про 15 фрагментів Біблії Гутенберга

Депутат від «Опозиційної платформи — За життя» і кум Володимира Путіна Віктор Медведчук задекларував рідкісний фрагмент Біблії Гутенберга від 1455 року, який становить наукову й історичну цінність.

«Фрагмент Біблії Гутенберга, 1455 рік» – це лише один рядок в оприлюдненій днями декларації про доходи та майно депутата Верховної ради України Віктора Медведчука. Таку декларацію українські політики і чиновники під загрозою великих штрафів зобов'язані надавати один раз на рік згідно з антикорупційним законодавством.

«Багато десятиліть дослідження книг Гутенберга є окремим науковим напрямком в історії світової культури. Біблію Гутенберга називають не інакше, ніж «іконою друкарства». «Як перша друкована книга це - віха в історії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно важливою для всіх народів світу», - зазначив видання Deutsche Welle.професор Штефан Фюссель (Stefan Füssel), керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при Університеті імені Йоганна Гутенберга в Майнці.

З 180 примірників першої в історії людства друкованої книги збереглися лише 49. Майже всі екземпляри Біблії Гутенберга сьогодні знаходяться в провідних бібліотеках світу, таких як Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека в Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Геттінгена. Таких книг, зазвичай, не знайдеш на ринку антикваріату.

Останній раз 20 років тому Біблію Гутенберга продали на аукціоні в Японії. Ціна, за оцінками фахівців, досягла кількох десятків мільйонів доларів. Два примірники першої в історії друкованої книги кілька років тому знайшлися в Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига в якості трофеїв після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких старовинних книг. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів. У минулому році Штефану Фюсселю вдалося вперше на власні очі побачити один з них.

Чи вдасться повернути ці екземпляри до Німеччини – питання до політиків, говорить професор. Для дослідника головне, що одна з цих книг уже оцифрована і доступна вченим зі всього світу. «Для нас не так важливо, де зберігається книга. Для нас важливіше, що вона зберігається в хороших умовах, і сама книга - хоча б і в цифровому форматі - доступна для вивчення», - підкреслює професор з Майнца. Після Другої світової війни з Німеччини зникли кілька примірників Біблії Гутенберга, місцезнаходження яких частково досі невідомо.

Штефан Фюссель висловив надію на те, що Віктор Медведчук оприлюднить інформацію про наявний у нього фрагменті Біблії Гутенберга і надасть фото міжнародним дослідникам, щоб ті могли визначити, до якої саме книзі відноситься цей фрагмент. Справа в тому, що кожна книга Гутенберга - унікальна. Після виходу з друкарні її ілюстрували в спеціалізованих майстернях кольоровими малюнками, гербами або ініціалами.

На сьогодні у світі відомо лише про 15 фрагментів Біблії Гутенберга, тому науковці сподіваються, що Медведчук оприлюднить зображення та іншу інформацію про свій фрагмент міжнародній науковій спільноті.

Як відомо, частина фрагментів Біблії Гутенберга міститься в бібліотеках, ще частина — у приватних колекціях. Яка саме перебуває у колекції Медведчука — невідомо.

Зазначимо, що в Україні досі фрагментів Біблії Гутенбарга не було. За законодавством України, будь-які стародруки XV- XVIII століть вважаються національним культурним надбанням, яке не можна вивозити за межі країни.

Раніше повідомляли, що протягом трьох років пошуків посол України в Лівані Ігор Осташ знайшов у православних і греко-католицьких монастирях кілька Біблій, серед яких надруковане в 1708 році Євангеліє, видане коштом Івана Мазепи.

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.