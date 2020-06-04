«Укрзалізниця» провела тендер на 260 млн грн, який злили під компанії, пов'язані з Медведчуком

Система ProZorro ніби як і є, але чиновники продовжують проводити тендери по-старому

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Будни госзакупок. «Укрзалізниця» провела тендер на закупку горюче-смазочных материалов на сумму 260 162 424,88 грн, который слили под компании, связанные с Медведчуком.

Изначально заявку на участие в тендере подали 7 компаний, что обеспечивало вполне честную конкуренцию. Однако, 5 из 7 фирм были под разными предлогами дисквалифицированы. В итоге к торгам допустили лишь 2 компании, одна из которых при этом не является украинской и зарегистрирована в Казахстане, а другая по данным из открытых источников связана с Медведчуком. Получается, система «Прозорро» вроде как есть, но чиновники продолжают проводить тендеры по-старинке. С той лишь разницей, что теперь, когда торги стали прозрачными, «чужие» компании просто у ним не допускают.

Закупки ГСМ были объявлены еще в декабре 2019 года, но до торгов дело дошло только сейчас. Изначально заявку на участие в тендере подали 7 компаний - ООО «Араз Ойл», ООО «Торум», ООО «Август Пром», ООО «КСМ Трейд», ООО «Науково-виробниче підприємство «Хілл Корпорейшн Юкрейн», ООО «Корнет Холдинг», ООО «Мироил». Две компании из этого списка - азербайджанский ООО «Араз Ойл» и ООО «Мироил» из Бердянска не были допущены изначально. Остальные пять были сначала к торгам допущены и в системе Прозорро имели статус «допущены к аукциону», но потом в УЗ передумали допускать к аукциону еще 3 из 5 компаний. ООО «Торум», ООО «Август Пром», ООО «КСМ Трейд», которые отлучили от торгов, были украинскими производителями.

Продукция этих компаний имеет согласование самой УЗ - следовательно, никаких весомых причин для недопуска не было. Тем не менее, этих поставщиков сбили.

В итоге к тендеру были допущены две компании, одна из которых - ООО «Корнет Холдинг» в разных источниках упоминается, как связанная с российским бизнесом и Виктором Медведчуком.

Она поставит ГСМ для УЗ более чем на 100 млн грн.

Так и живем