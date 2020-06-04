  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Укрзалізниця» провела тендер на 260 млн грн, який злили під компанії, пов'язані з Медведчуком

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    «Укрзалізниця» провела тендер на 260 млн грн, який злили під компанії, пов'язані з Медведчуком

    Система ProZorro ніби як і є, але чиновники продовжують проводити тендери по-старому

    Мовою оригіналу

    Будни госзакупок. «Укрзалізниця» провела тендер на закупку горюче-смазочных материалов на сумму 260 162 424,88 грн, который слили под компании, связанные с Медведчуком.

    Изначально заявку на участие в тендере подали 7 компаний, что обеспечивало вполне честную конкуренцию. Однако, 5 из 7 фирм были под разными предлогами дисквалифицированы. В итоге к торгам допустили лишь 2 компании, одна из которых при этом не является украинской и зарегистрирована в Казахстане, а другая по данным из открытых источников связана с Медведчуком. Получается, система «Прозорро» вроде как есть, но чиновники продолжают проводить тендеры по-старинке. С той лишь разницей, что теперь, когда торги стали прозрачными, «чужие» компании просто у ним не допускают.

    Світлина від Дениса Казанского.

    Закупки ГСМ были объявлены еще в декабре 2019 года, но до торгов дело дошло только сейчас. Изначально заявку на участие в тендере подали 7 компаний - ООО «Араз Ойл», ООО «Торум», ООО «Август Пром», ООО «КСМ Трейд», ООО «Науково-виробниче підприємство «Хілл Корпорейшн Юкрейн», ООО «Корнет Холдинг», ООО «Мироил». Две компании из этого списка - азербайджанский ООО «Араз Ойл» и ООО «Мироил» из Бердянска не были допущены изначально. Остальные пять были сначала к торгам допущены и в системе Прозорро имели статус «допущены к аукциону», но потом в УЗ передумали допускать к аукциону еще 3 из 5 компаний. ООО «Торум», ООО «Август Пром», ООО «КСМ Трейд», которые отлучили от торгов, были украинскими производителями.

    Продукция этих компаний имеет согласование самой УЗ - следовательно, никаких весомых причин для недопуска не было. Тем не менее, этих поставщиков сбили.

    В итоге к тендеру были допущены две компании, одна из которых - ООО «Корнет Холдинг» в разных источниках упоминается, как связанная с российским бизнесом и Виктором Медведчуком.

    Она поставит ГСМ для УЗ более чем на 100 млн грн.

    Так и живем

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Медведчук Укрзалізниця тендер ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Ігор Ніколаєв
    Ігор Ніколаєв

    Російський економіст

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ