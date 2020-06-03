Медведчук розказав про свою рідкісну Біблію



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Віктор Медведчук задекларував фрагмент першої в історії людства друкованої книги Скріншот з відео «Радіо Свобода»

Кум Путіна заявив, що готовий показати рідкісну книгу науковцям

Депутат «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук відмовився сказати, за скільки придбав фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, але запевнив, що готовий показати його науковцям.

Про це Медведчук розказав «Радіо Свободі».

«А такі речі взагалі не говоряться (у Медведчука запитали про ціну Біблії та у кого він її придбав – ред.). Жодним законом не можна мене зобов’язати про це говорити. Це було дуже давно. Десь 10-8 років тому. І я із задоволенням придбав цей рідкісний і єдиний екземпляр в Україні. Можу вам тільки сказати, що він придбаний в Україні у відомого колекціонера», - зазначив він.

Медведчук також заявив, що готовий показати рідкісну книгу науковцям.

Як першим повідомив «Главком», Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

До слова, зі 180 перших в історії людства друкованих книжок збереглися лише 49. Майже всі Біблії Гутенберга наразі перебувають у провідних бібліотеках світу, таких як Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека у Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Ґеттінгена.

Востаннє 20 років тому Біблію Гутенберга продали на аукціоні в Японії, ціна, за оцінками фахівців, сягнула декількох десятків мільйонів доларів. Два екземпляри першої в історії друкованої книги декілька років тому знайшлися у Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів.