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    Політика

    На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев’ять тервиборчкомів

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    На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев&rsquo;ять тервиборчкомів - На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев’ять тервиборчкомів
    На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев’ять тервиборчкомів

    В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів

    Поліція Львівської області взяла дев’ять територіальних виборчих комісій під цілодобову охорону.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції.

    Голова поліції області Василь Віконський заявив, що з четверга, 19 листопада поліцейські взяли під цілодобову охорону дев'ять територіальних виборчих комісій, які отримали бюлетені для голосування – у Львові, Дрогобичі та в Городецькому районі.

    «Ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі і забезпечувати правопорядок, щоб другий тур місцевих виборів пройшов чесно та прозоро», – сказав він.

    Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада відбудеться другий тур виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.


    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

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    Теги: ЦВК вибори Львівщина партії поліція
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