На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев’ять тервиборчкомів
В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів
Поліція Львівської області взяла дев’ять територіальних виборчих комісій під цілодобову охорону.
Про це повідомили в пресслужбі поліції.
Голова поліції області Василь Віконський заявив, що з четверга, 19 листопада поліцейські взяли під цілодобову охорону дев'ять територіальних виборчих комісій, які отримали бюлетені для голосування – у Львові, Дрогобичі та в Городецькому районі.
«Ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі і забезпечувати правопорядок, щоб другий тур місцевих виборів пройшов чесно та прозоро», – сказав він.
Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада відбудеться другий тур виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.
Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.