На Львівщині поліція взяла під цілодобову охорону дев’ять тервиборчкомів

В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів

Поліція Львівської області взяла дев’ять територіальних виборчих комісій під цілодобову охорону.

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

Голова поліції області Василь Віконський заявив, що з четверга, 19 листопада поліцейські взяли під цілодобову охорону дев'ять територіальних виборчих комісій, які отримали бюлетені для голосування – у Львові, Дрогобичі та в Городецькому районі.

«Ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі і забезпечувати правопорядок, щоб другий тур місцевих виборів пройшов чесно та прозоро», – сказав він.

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада відбудеться другий тур виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.





Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

Читайте також: