Вибори у Львові: Синютка переміг Садового у дебатах – опитування

Дебати між кандидатами на міського голову Львова стали найбільш очікуваною подією у другому турі місцевих виборів

За підсумками телефонного опитування, яке проводилося під час прямого ефіру теледебатів на каналі НТА, 69 % львів’ян сказали, що переконливішим був Олег Синютка, 31% - що Андрій Садовий. В опитуванні взяли участь 4584 глядачів

Телепроект «Виборчий округ. Дебати» між кандидатами на посаду міського голови Львова транслювали в прямому ефірі на «Суспільному». UA: Львів, телеканалах НТА, «Правда тут», а також медіа-хабі «Твоє.Місто».

Під час дебатів кандидати на міського голову Олег Синютка та Андрій Садовий представили своє бачення розвитку Львова, відповіли на запитання один одного, а також на запитання журналістів з різних видань.

Дебати між кандидатами на міського голову Львова стали найбільш очікуваною подією у другому турі місцевих виборів. Чимало відомих політологів, журналістів та блогерів як львівських, так і з інших регіонів України, прокоментували свої враження від побаченого.

Роман Онишкевич, львівський незалежний журналіст, член партії «Громадянська позиція»

«Перші враження про дебати Садовий — Синютка. ОМ виглядав впевненіше. АІС — несподівано, принаймні для мене, трохи заслабо. Синютка вибрав мудру тактику, одразу заганяючи опонента. Відповіді Садового часто виглядали сміхотворними. Виявляється, Львів дідько знає як забудовується, а міська влада до цього не має жодного стосунку. Виявляється, питання електронного квитка і сполучення з Рясне-2 на порядку денному аж на наступний рік — 14 років каденції, значиться було мало».

Олександр Антонюк, львівський і київський політолог

«В цілому дебати, як шоу були емоційні та рейтингові, але вони не розкрили ключових тем які актуальні для Львова. Тому: по формі Синютка мав перевагу, а по змісту Садовий недотягнув».

Карл Волох, політаналітик, блогер, бізнесмен

«На дебатах Садовий підтримав відому тезу про „без жодного пострілу здали Крим“. Знаєте, я давно вже помітив: чим сцикливіший політик, чим гнучкіша в нього спина, чим менший внесок його в оборону країни, чим більше готовий він лизати будь-яку начальницьку сраку — від януковичівської до путінської — тим рішучішим воїном-визволителем Криму він виступає. В телевізорі».

Mason Lemberg, львівський блогер

«Смерди Садового кажуть, що Садовий на дебатах так погано виглядав, бо був втомлений, працює богато. Йой… Та та вся історія якраз про те, що Андрій Іванович за 15 років вже дуже втомився, і нас втомив. То ж пора би вже відпочивати. Пора».

Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, блогерка

«Глянула дебати Садового і Синютки. На «Суспільному». Юа Львів. Обоє підготовлені. З фактами, циферками. Журналісти адекватні — не шаріята з діаночками. Задають конкретні питання. «Наші гроші», 1+1, «Громадське»… Дуже симпатично. Я уже кілька разів говорила наживо і ще раз скажу. Дай Бог, щоб за п’ять років у більшості міст в других турах змагалися два проукраїнські кандидати. Які оперують цифрами, фактами. Ходять на дебати на «Суспільне».

Нагадаємо, що у неділю 22 листопада у Львові відбудеться другий тур виборів міського голови Львова. Згідно з даними опитування проведеного компанією «Socis» Олег Синютка має підтримку 51% львів’ян, а Андрій Садовий — 49%. Відзначимо, що агенція «Социс» проводила також дослідження думки виборців напередодні першого туру виборів мера Львова. Тоді лише їхні результати фактично збіглися з офіційними даними ТВК.

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