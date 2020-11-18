Місцеві вибори. ЦВК оприлюднила фінальний залік: які партії провели найбільше депутатів

Станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад

Президентська партія «Слуга народу» взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

Станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали представники партії

«Слуга народу» – майже 17,59 % (5 809 осіб).

На другому місці «Батьківщина» – понад 12,39 % депутатів (4 093 особи).

На третьому місці «ОПЗЖ» – 11,75 % (3 881 депутати).

Решта партій розподілилися наступним чином:

«За майбутнє» – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб),

«Європейська солідарність» – майже 10,73 % (3 543 осіб),

«Наш край» – майже 5,13 % (1 694 осіб),

«Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» – понад 2,61 % (863 осіб),

«Українська стратегія Гройсмана» – майже 1,72 % (567 осіб),

«Пропозиція» – понад 1, 66 % (549 осіб),

«Радикальна партія Олега Ляшка» – майже 1,62 % (535 осіб).

Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.

Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

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