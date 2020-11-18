  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місцеві вибори. ЦВК оприлюднила фінальний залік: які партії провели найбільше депутатів

    • Розсилка
    Партія &laquo;Слуга народу&raquo; взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії - Місцеві вибори. ЦВК оприлюднила фінальний залік: які партії провели найбільше депутатів
    Партія «Слуга народу» взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії

    Станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад

    Президентська партія «Слуга народу» взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

    Станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня.

    Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали представники партії

    • «Слуга народу» – майже 17,59 % (5 809 осіб).
    • На другому місці «Батьківщина» – понад 12,39 % депутатів (4 093 особи).
    • На третьому місці «ОПЗЖ» – 11,75 % (3 881 депутати).

    Решта партій розподілилися наступним чином:  

    • «За майбутнє» – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб),
    • «Європейська солідарність» – майже 10,73 % (3 543 осіб),
    • «Наш край» – майже 5,13 % (1 694 осіб),
    • «Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» – понад 2,61 % (863 осіб),
    • «Українська стратегія Гройсмана» – майже 1,72 % (567 осіб),
    • «Пропозиція» – понад 1, 66 % (549 осіб),
    • «Радикальна партія Олега Ляшка» – майже 1,62 % (535 осіб).
    .jpg_348

    Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

    Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

    Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

     Читайте також: 
    Теги: ЦВК Батьківщина Європейська солідарність вибори депутат Свобода партії Радикальна партія партія Слуга народу Наш край Українська стратегія За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies