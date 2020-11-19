ЦВК оприлюднила назви міст, де у неділю обиратимуть мерів

У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:маска + особиста ручка, дистанція

Мерів обиратимуть 22 листопада в 11 містах України

Центральна виборча комісія повідомила, що цієї неділі, 22 листопада, в 11 українських містах обиратимуть мерів. Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

Зазначається, що у багатьох містах уже відбулись дебати.

«Сподіваємось, це допомагає визначитись з кандидатом і в неділю таки прийти ще раз на дільницю», ─ йдеться у повідомленні.

Повторно голосуватимуть у: Львові, Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Полтаві, Миколаєві, Слов'янську, Нікополі, Рівному, Ужгороді та Черкасах.

У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:

маска + особиста ручка,

дистанція,

окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання.





Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

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