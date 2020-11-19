Львівський обласний госпіталь отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка

Петро Порошенко переконаний, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів

Киснева станція, яка може автономно виробляти кисень, буде використовуватися як абсолютно альтернативне джерело кисню для реанімаційних хворих, - гендиректор медзакладу

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко під час поїздки у Львів відвідав обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи.

У медичний заклад, який лікує хворих на коронавірус, буде поставлене кисневе обладнання, придбане Фондом Порошенка. Про це повідомив генеральний директор госпіталю Максим Прикупенко.

«Киснева станція, яка може автономно виробляти кисень, буде використовуватися як абсолютно альтернативне джерело кисню для реанімаційних хворих», – говорить Максим Прикупенко. Він подякував Порошенку за підтримку медзакладу.

«Ми будемо робити все для того, щоб лікарні отримували кисень. Ми впевнені, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів. Ми передаємо їх в надійні руки», – переконаний Петро Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що зараз всі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей.

«Ті, хто працює з коронавірусними пацієнтами, мають отримувати 300% заробітної плати. Якщо лікар зараз отримує 8 тисяч, він має отримувати 24. Якщо цього не буде, нехай 5, нехай 10%, але не витримають і поїдуть в Польщу, де так само потрібні, але там платять інші гроші», – говорить Порошенко.

«Лікар має бути застрахований. Він має відчувати, що якщо держава і влада не піклуються, то народ буде піклуватися про них, бо йдеться про те, щоб вижити», – зауважує Порошенко.

«Ми будемо вимагати скликання позачергової сесії парламенту. Ми будемо вимагати забезпечення в державному бюджеті вже цього року видатків на ці напрямки. Ми будемо вимагати зупинення крадіжки коштів через програми «великого крадівництва». За це перед українським народом має бути відповідь», – наголошує лідер «Європейської солідарності».

«Ми намагаємось допомагати лікарням по всій Україні. В лютому-березні, і лікарі можуть підтвердити, була жахлива ситуація із засобами захисту, коли були розпродані маски з складів. Жахлива ситуація була і залишається з тестами», – нагадав Порошенко.

П’ятий Президент вважає, що вчасне масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих дозволили б уникнути локдауну, який загрожує економічним колапсом держави.

«Якби ми протестували всіх, потім обмежили тих, хто отримав позитивний тест, на самоізоляції, то від появи перших тестів до права на виписку, якщо немає негативних симптомів, – 10 днів. Роби витримку 10 днів і – без будь-яких локдаунів вихідного дня, такого дивного винаходу Зеленського, зменшимо темпи зростання епідемії», – говорить Порошенко.

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність», кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка зазначив, що міська влада нарешті придбала 10 тисяч тестів по ціні 240 гривень. Однак за його інформацією подібні тести можна було купити за 170 гривень, тобто міський бюджет переплатив 700 тисяч гривень. «Як можна на тестуванні заробляти, красти 700 тисяч гривень, для мене залишається незрозумілим. Ми повинні провадити масове безкоштовне тестування, але на цьому ніхто не має права займатися корупцією і хабарництвом», – наголошує Синютка.

«Мені приємно було почути, що Олег Синютка, коли був головою ОДА, питання енергоефективності забезпечення лікарні поставив в перший пріоритет, йому не треба було ні з ким радитись, бо це вже були переваги децентралізації. Я переконаний, що ці питання ми маємо вирішувати протягом днів, навіть не тижнів-місяців. Віддайте гроші громаді – і громада сама і дуже швидко вирішить питання забезпечення фінансової підтримки лікарів, тестів, закупівлі обладнання, оснащення киснем. Я твердо буду за це битися і «Європейська солідарність» буде підтримувати», – наголошує Петро Порошенко.