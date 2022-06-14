  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. «На милицях до перемоги». Кулеба отримав тяжку травму (фото)
рус
    Політика

    «На милицях до перемоги». Кулеба отримав тяжку травму (фото)

    Міністр продовжує після травми ппродовжує працювати - «На милицях до перемоги». Кулеба отримав тяжку травму (фото)

    Міністр продовжує після травми ппродовжує працювати

    фото: Instagram Дмитра Кулеби

    Глава МЗС і на одній нозі продовжує «тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба травмував ногу під час заняття спортом. Про це глава МЗС повідомив у понеділок, 13 червня, на своїй сторінці в Instagram.

    «Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись уперше з початку війни відновити заняття спортом», – йдеться у повідомленні.

    Також Кулеба назвав три пріоритетні напрямки, над якими працює на одній нозі та на милицях – «тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, вичавлювати статус кандидата для України».

    «Навіть на милицях і одній нозі – вперед до перемоги», – написав очільник української дипломатії.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

    Фото травмованого очільника МЗС України уже стало предметом для жартів у соцмережах.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не сприйме жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і не бачить жодних раціональних аргументів у скептично налаштованих країн ЄС.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: МЗС Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «На милицях до перемоги». Кулеба отримав тяжку травму (фото)