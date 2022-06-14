«На милицях до перемоги». Кулеба отримав тяжку травму (фото)

Глава МЗС і на одній нозі продовжує «тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба травмував ногу під час заняття спортом. Про це глава МЗС повідомив у понеділок, 13 червня, на своїй сторінці в Instagram.



«Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись уперше з початку війни відновити заняття спортом», – йдеться у повідомленні.



Також Кулеба назвав три пріоритетні напрямки, над якими працює на одній нозі та на милицях – «тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, вичавлювати статус кандидата для України».

«Навіть на милицях і одній нозі – вперед до перемоги», – написав очільник української дипломатії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Фото травмованого очільника МЗС України уже стало предметом для жартів у соцмережах.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не сприйме жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і не бачить жодних раціональних аргументів у скептично налаштованих країн ЄС.