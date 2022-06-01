Кулеба отримує «сигнали» від НАТО через критику з боку України

Україна очікує від НАТО потужну позицію на саміт

Представники Північноатлантичного альянсу просять міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу не критикувати НАТО за бездіяльність. Про це він повідомив під час телемарафону.

«Мені почали надходити сигнали з НАТО, що треба пом'якшити позицію. Що не треба говорити, що НАТО розчарувало чи нічого не зробило, і тому подібне. І пояснюють це тим, що, мовляв, ми ж рухаємося до саміту, то навіщо ж ви створюєте таке негативне тло для саміту», – розповів Кулеба.

Водночас, за словами міністра, у проєкті нової стратегії НАТО, яку планують ухвалити на саміті в Мадриді, немає жодного потужного рішення щодо України, попри те, що зараз саме Україна стримує російську агресію.

«То як ви тоді до України висуваєте претензії, якщо ви, навіть готуючись до саміту, не здатні написати щось на папері, не те щоб щось зробити», – наголосив глава МЗС.

Кулеба додав, що українська сторона очікує від НАТО, що на саміті Альянс займе потужну позицію з приводу України.

Нагадаємо, виступаючи на форумі в Давосі, Кулеба дорікнув НАТО за бездіяльність під час війни в Україні.

Відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.