Кулеба розповів, як Україна протидіє російському фейку про «продаж західної зброї»

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна, яка успішно протидіє російським вкидам та фейкам, дезавуює і чутку про «продаж українською мафією західної зброї»

Українська влада успішно спростовує російські вкиди, а чутки про корупцію в Україні перебільшені

Заява німецького відставника Ральфа Тіля про нібито продаж українською мафією зброї, яку постачають західні союзники, є «стовідсотково російською історією». Про це, відповідаючи на питання журналіста «Главкома», заявив на пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба нагадав, що такий же «аргумент» використовував на засіданні Ради безпеки ООН представник країни-агресора.

Український дипломат запевнив, що наша країна не залишить цей фейк без аргументованої відповіді, хоча не на усіх пояснення можуть подіяти. «Завжди знайдеться той, хто віритиме Росії, на 100% їх перемогти неможливо», – визнав очільник МЗС.

Але, додав Кулеба, Україна намагається зменшувати вплив російських вкидів на європейських політиків та тамтешню суспільну думку.

Міністр нагадав успішний приклад протидії російській пропаганді, яка стверджувала, що причиною глобальної продовольчої кризи є санкції, запроваджені проти РФ: «Цей вкид нам вдалося мінімізувати».

Щодо ж тотальної корумпованості України, то Кулеба зауважив, що така позиція є більше міфом, ніж об’єктивною оцінкою ситуації в країні. Міністр зауважив, що Україна, якби вона справді була настільки корумпованою, як про це кажуть – у тих умовах, які є зараз, розвалилася б в один клік. Але є один простий факт, який спростовує ці звинувачення. «Ми встояли під шаленим ударом (російського агресора – ред.), ви витримали», – пояснив Дмитро Кулеба, ілюструючи відсутність тотальної корупції в країні.

Нагадаємо, німецький полковник у відставці Ральф Тіль заявив, що нібито українська мафія продає західну зброю на чорному ринку, тому, мовляв, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС, але не більше, оскільки вона є дуже корумпованою.

Ця заява стала дуже популярною у російських ЗМІ, телеканали та сайти країни-агресора її миттєво розтиражували.