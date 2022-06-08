Кулеба про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС: Жодних сурогатів

Голова МЗС закликає Євросоюз не вигадувати особливої процедури для надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Україна не сприйме жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і не бачить жодних раціональних аргументів у скептично налаштованих країн ЄС. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Я хочу вкотре підтвердити, що ми, Україна, не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи статусу кандидата (в члени ЄС – ред.), якими б рожевими вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС – не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює. Ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним стандартним статусом кандидата на членство в ЄС, не треба нам вигадувати нічого особливого», – сказав Кулеба.

Він висловив переконання, що Україна заслужила статус кандидата і відповідає критеріям для його отримання.

«Це позиція не лише уряду, а й громадянського суспільства. Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям - як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об'єдналися в межах адвокаційної кампанії і підписали відкрите звернення до іноземних урядів про те, що Україні наприкінці червня потрібно надати статус кандидата в члени ЄС», – зазначив очільник МЗС.

За словами міністра, у Євросоюзі є скептики щодо надання Україні статусу кандидата і ті, хто намагається «спокусити нас якимись альтернативами». У цьому контексті він зауважив, що не бачить жодних раціональних аргументів у скептично налаштованих країн.

«Статус кандидата – це останній психологічний бар'єр у країнах-скептиках ЄС, який ми повинні здолати», – переконаний глава української дипломатії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

У Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, присвячений, зокрема, зміцненню європейської оборони та зниженню залежності від російських газу, нафти й вугілля. Лідери ЄС об’єдналися навколо підтримки України у війні проти Росії, а також визнали європейські прагнення Києва.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

Водночас Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.