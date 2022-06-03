  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Агія Загребельська
  4. Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
рус
    Думки вголос

    Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці отримали право хоча б на шанс потрапити у євросім'ю - Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Українці отримали право хоча б на шанс потрапити у євросім'ю
    фото з відкритих джерел

    Українці готові до повноцінної євроінтеграції

    Не отримання Україною статусу кандидата на саміті ЄС цього місяця безспірно буде значним демотивуючим ударом для українського народу, який 100 днів мужньо чинить опір та бореться за вільне та демократичне майбутнє для себе і всього світу.

    Не дати нам навіть шансу його отримати – велика несправедливість.

    З іншого боку, об’єктивно, більшість з нас знає про ті десятки завдань, які стояли перед українською владою, саботувалися тривалий час і досі залишаються невиконаними.

    З цього, здавалося б глухого кута, є простий та чесний вихід:

    Наші європейські партнери оприлюднюють реалістичний перелік кроків, які українська влада може зробити до саміту, щоб отримати членство (наприклад, теж саме призначення прокурора САП).

    А ми, як громадянське суспільство в демократичній країні, беремо на себе роботу по спонуканню влади до їх виконання. І переконана, ми з нею впораємося.

    Як наслідок європейські партнери отримали б чіткий та однозначний сигнал, що Україна більш ніж спроможна, попри війну та недостатній прогрес в минулому, швидко наздогнати втрачене та активно рухатися в напрямку повноцінної євроінтеграції.

    Не варто недооцінювати можливості українського опору не тільки на полі бою, а й в боротьбі з деструктивними явищами всередині країни. Коли ми дуже хочемо – ми можемо все. А отримання статусу кандидата – найсильніше наше сьогоднішнє бажання на дипломатичному фронті.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти війна українці САП Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України