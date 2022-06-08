Кулеба повідомив, що планується в новому пакеті антиросійських санкцій

Напрацювання групи Єрмака-Макфола стануть основою для пропозицій та обговорення наступних санкцій проти Росії

Україна закликає Європейський Союз невідкладно почати підготовку нового, сьомого, пакета санкцій проти Росії. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

«Позиція Президента Володимир Зеленський чітка і непохитна: санкції проти Росії мають бути максимально сильними. Ухвалювати їх потрібно якомога швидше. Україна не має часу чекати. Він постійно говорить про санкції з усіма лідерами інших країн і це дає свій результат», – зазначив міністр.

Кулеба також додав, що міжнародна робоча група Андрій Єрмак і Майкла Макфола уже розробляє конкретні кроки, які дозволять позбавити Росію ресурсів для продовження війни. І українське МЗС бере за основу напрацювання цієї групи, запускає їх в міжнародний обіг і працює над досягненням консенсусу щодо цих санкцій.

«Наприклад, зараз у нас в роботі подальші секторальні і персональні санкції, викладені в підготовлених групою Єрмака-Макфола плані дій щодо посилення санкцій, дорожніх картах енергетичних та індивідуальних санкцій. Паралельно країни ЄС, Сімки та інших учасників санкційної політики мають свої ідеї та пропозиції щодо санкцій. На стику їхнього і нашого бачення народжуються нові санкції», – йдеться у дописі Кулеби.

Міністр подякував Європейському Союзу за шостий пакет санкцій, але наголосив, що вже «невідкладно» потрібен сьомий.

«Тим більше, що ще на шляху до шостого я отримував багато запевнень в ЄС, що сьомий пакет не забариться. Лише тотальний тиск задушить російське зло. Ми розуміємо, що деякі європейські політики зараз почнуть говорити, що потрібно «почекати», «подумати», «вивчити вплив запроваджених санкцій» і т.ін.

Україна категорично відкидає пропозиції «почекати» з наступними санкціями. Достатньо подивитися на поле бою на сході України та всі руйнування та горе, яких заподіюють російські загарбники, щоб зрозуміти: немає часу на зволікання», – наголосив він.

Голова української дипломатії також повідомив, що сьогодні він підписав офіційний лист на адресу ЄС, в якому викладені конкретні пропозиції України, що мають скласти основу сьомого санкційного пакета. Там три основних елементи:

нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі;

нові персональні санкції проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств;

закриття всіх лазівок для обходу та ухилення від санкцій.

Міністр також назвав найслабше ланки російської економіки, удар по яких у рамках нових санкцій завдасть максимальної шкоди державі-агресору.

«Глобальне завдання як для ЄС, так і для Групи семи та інших провідних гравців: Вбити. Російський. Експорт. Економіка РФ орієнтована на експорт. Вони заробляють основні гроші на продажу сировини та товарів за кордон. 70% всього цього добра транспортується морем. При цьому власний торговельний флот РФ здатен забезпечити лише малу частину. Росія залежна від іноземних суден. Це їхня Ахіллесова п’ята, яку ми з партнерами обов’язково їм відіб’ємо.

І вишенька на санкційному торті: ми продовжуємо наполягати на передачі заморожених російських активів на відбудову України. Потрібна політична воля відповідних країн та інституцій, щоб ухвалити необхідне законодавство та процедури і застосувати їх», – написав голова МЗС.

Кулеба додав, що боротьба ніколи не є легкою, але вона увінчається перемогою, якщо працювати системно і командно.

Нагадаємо, раніше міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила дорожню карту індивідуальних санкцій. Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

Додамо, що Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ.