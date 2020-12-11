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    Політика

    На першій сесії міськради Слов'янська побилися депутати та активісти (відео)

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    <p>Конфлікт на сесії стався в першій перерві між активістами і деякими депутатами</p> - На першій сесії міськради Слов'янська побилися депутати та активісти (відео)

    Конфлікт на сесії стався в першій перерві між активістами і деякими депутатами

    Фото: «Славянск деловой»

    Один з депутатів через бійку сховався в їдальні міськради

    У засіданні першої сесії міськради Слов'янська Донецької області оголошено перерву до 15 грудня через розбіжності між депутатами та сутички в кулуарах.

    Про це повідомляє видання «Славянск деловой».

    Журналісти вказують, що конфлікт на сесії стався в першій перерві між активістами і деякими депутатами.

    «Зокрема, дісталося Павлу Придворову. Йому довелося сховатися в їдальні міськради», – йдеться в повідомленні.

    Упродовж чотирьох годин новообрані депутати Слов'янської міськради проголосували лише за створення фракцій і комісій.

    Зокрема, від депутата Нелі Штепи, ексмера Словянська, пролунала пропозиція про створення комісії з питань розслідування обставин прийняття виконавчим комітетом міськради рішення про надання дозволу на перехід окремих навчальних закладів на опалення альтернативними джерелами енергії.

    На завершення мер Вадим Лях запропонував провести другу частину першої сесії у вівторок, 15 грудня, та опрацювати всі питання.

    До слова, раніше на сесії Сумської райради побилися депутати (відео).

    Також на першій сесії Закарпатської облради депутати-угорці влаштували демарш.

    Крім того, в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки

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    Теги: депутат місцева влада Неля Штепа бійка Донеччина Слов’янськ активісти
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