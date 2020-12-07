На сесії Сумської райради побилися депутати (відео)

Рознімати обранців довелося спецпризначенцям поліції

Під час сесії Сумської районної ради сталася бійка. Відповідне відео в понеділок, 7 грудня, опублікував екс-голова райради Вадим Акперов на своїй сторінці у Facebook.

Щоб відновити громадський порядок, у силове зіткнення втрутилися працівники поліції. За словами очевидців, у результаті бійки є постраждалі.

Інцидент стався на засіданні, під час якого проходили вибори голови Райради, на посаду якого претендував депутат від Слуги народу Віктор Химич.

Обережно! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, сьогодні на першій сесії Закарпатської облради депутати-угорці влаштували демарш.

Крім того, минулого тижня в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки.