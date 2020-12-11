Денісова звільнила свого представника на Донбасі за бійку в кафе

5 грудня в мережу потрапило відео, як Лисянський побив охоронця ресторану у Святогірську

Омбудсмен повідомила, що службова перевірка завершена і Павло Лисянський звільнений

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після службової перевірки звільнила свого представника у Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського за бійку в кафе. Про це повідомила Денісова у своєму Telegram-каналі.

«Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ — проведена. Відсьогодні його звільнено з займаної посади», ─ поінформувала Денісова.

Як повідомлялося 7 грудня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відсторонила від посади свого представника в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського на час службової перевірки.

Нагадаємо, службову перевірку щодо Павла Лисянського призначили після появи у мережі відео бійки Лисянського з охоронцем готельного комплексу «Монарх» в місті Святогірськ.

5 грудня, в мережу потрапило відео, як Лисянський побив охоронця ресторану у Святогірську. За словами власника закладу, нетверезий Лисянський відмовився покинути ресторан о 22:00 — цим часом обмежена робота закладів громадського харчування в період карантину.

На відео, знятому очевидцем, видно, що охоронець попередив Лисянського, що викличе поліцію. У відповідь представник омбудсменки почав кричати: «Ти що, Мусорський? Ти мусорів зібрався викликати? Ти мене сміттям назвав чи що?».

Після цього Лисянський повалив охоронця й ударив його ногою. Охоронець спробував встати, але той повалив його знову.

Пресофіцерка Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна повідомила «Новостям Донбасса», що за цим фактом правоохоронці відкрили справу за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

До відома, Павло Лисянський родом з Антрациту Луганської області. Майстер спорту України з боротьби самбо. Раніше працював на вугільних підприємствах регіону.

У липні 2018 року, відповідно до наказу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, призначений на посаду представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей.