Скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні – оцінка Резнікова

Війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років

Російській армії потрібно щонайменше 5 років, щоб відновитися після втрат у війни проти України. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB.

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«Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони (країни НАТО – «Главком») вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент».

Крім того, на його думку, Росія припине своє існування як імперія, і західним партнерам України треба думати, що робити з РФ надалі: «Я відчуваю за своїми спостереженнями і фактами, в Росії будуть дуже сильні тектонічні зміни, зсуви, і як така імперія або федерація вона припинить своє існування. Там буде щось оновлене».

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Раніше Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.