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Скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні – оцінка Резнікова

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні – оцінка Резнікова
Втрати росіян у війні проти України дуж значні
фото з відкритих джерел

Війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років

Російській армії потрібно щонайменше 5 років, щоб відновитися після втрат у війни проти України. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB.

«Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони (країни НАТО – «Главком») вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент».

Крім того, на його думку, Росія припине своє існування як імперія, і західним партнерам України треба думати, що робити з РФ надалі: «Я відчуваю за своїми спостереженнями і фактами, в Росії будуть дуже сильні тектонічні зміни, зсуви, і як така імперія або федерація вона припинить своє існування. Там буде щось оновлене».

Раніше Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

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Теги: росія Міноборони армія війна Олексій Резніков втрати

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