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Генштаб повідомив, де ворог веде наступальні дії

glavcom.ua
Генштаб повідомив, де ворог веде наступальні дії
За повідомленням Генштабу лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями
фото: Генштаб

Українська авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів

Триває 310 доба повномасштабної війни Росії протии України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку

Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три – пошкоджено.

Наша авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, п'ять складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про великі втрати ворога під Бахмутом.

Теги: Костянтинівка ворог втрати інфраструктура Авдіївка лікарня Донецьк Генштаб авіація Бахмут

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