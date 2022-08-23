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Центр протидії дезінформації спростував фейки про нові сигнали повітряної тривоги

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Центр протидії дезінформації спростував фейки про нові сигнали повітряної тривоги
Не нехтуйте сигналами тривоги
фото з відкритих джерел

Перед Днем Незалежності українців закликають особливо уважно дотримуватися правил безпеки

Центр протидії дезінформації спростував фейки про нові сигнали повітряної тривоги. Раніше повідомлялося, начебто в Україні деякі територіальні громади запроваджують кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. 

Як стало відомо, до такого кроку громади вдаються через посилення ядерного шантажу з боку Росії. Відомо, що сигнали лунатимуть, зокрема, у Вінницькій громаді та в Житомирі.

Тепер, окрім звичайної сирени, люди чутимуть ще таке: 

  • у разі хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
  • у разі радіаційної небезпеки – дзвін в набат;
  • у разі евакуації з міста звучатиме гудок потяга.

«Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію», – кажуть у ЦПД.  

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

Згідно з повідомленням Центру протидії дезінформації, інформація про те, що начебто немає таких сигналів, як звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат – фейк. Адже Вінницька міськрада одна з перших затвердила нові звуки повітряної тривоги в разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також оповіщення про початок евакуації.
 
Також фейком є те, що нові звуки повітряних тривог незаконні. Постанова КМУ №733 від 27.09.2017р. затверджує Положення про організацію оповіщення. Відповідно до неї, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують «порядок оповіщення», отже мають право самостійно обирати сигнали.
 
Фейком є й повідомлення, що коли почув звук потягу біля вокзалу – біжи в укриття. Адже звук відповідної тривоги лунатиме із системи оповіщення, і триватиме щонайменше 30 сек. Водночас диктор говорить: «Увага всім!» і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.

Нагадаємо, перед Днем Незалежності українців закликають особливо уважно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, не ігнорувати сигнали, а під час оголошення негайно йти до найближчого укриття та пам’ятати про правило двох стін та двох виходів. 

Однак поки не зовсім зрозуміло, як українці мають відрізняти різні сигнали, і чому для цього обрали саме церковну атрибутику. Зокрема, священник Георгій Коваленко у Facebook запитує, «чому звук церковних дзвонів має у нас тепер асоціюватися з хімічною небезпекою?».

«Чому у разі ядерного удару має лунати набат? І як звичайна людина має відрізнити «церковні дзвони» від «набату»? То може вже одразу вмикати «Зі святими упокій»?! Впевнений, що на підприємствах хімічної галузі та на атомних станціях є свої сигнали сповіщення про небезпеку. І це точно не церковні дзвони. І саме їх варто використовувати. А церковні дзвони давайте залишимо як нагадування про Бога і заклик до молитви, а не повідомлення про техногенні «апокаліпсиси» від руzzкого міра», – написав він.

Як відомо, сьогодні в Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора.

Завтра українці будуть відначати День Незалежності України. Поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання.

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Теги: війна

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