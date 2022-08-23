Центр протидії дезінформації спростував фейки про нові сигнали повітряної тривоги
Перед Днем Незалежності українців закликають особливо уважно дотримуватися правил безпеки
Центр протидії дезінформації спростував фейки про нові сигнали повітряної тривоги. Раніше повідомлялося, начебто в Україні деякі територіальні громади запроваджують кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.
Як стало відомо, до такого кроку громади вдаються через посилення ядерного шантажу з боку Росії. Відомо, що сигнали лунатимуть, зокрема, у Вінницькій громаді та в Житомирі.
Тепер, окрім звичайної сирени, люди чутимуть ще таке:
- у разі хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
- у разі радіаційної небезпеки – дзвін в набат;
- у разі евакуації з міста звучатиме гудок потяга.
«Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію», – кажуть у ЦПД.
У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
Згідно з повідомленням Центру протидії дезінформації, інформація про те, що начебто немає таких сигналів, як звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат – фейк. Адже Вінницька міськрада одна з перших затвердила нові звуки повітряної тривоги в разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також оповіщення про початок евакуації.
Також фейком є те, що нові звуки повітряних тривог незаконні. Постанова КМУ №733 від 27.09.2017р. затверджує Положення про організацію оповіщення. Відповідно до неї, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують «порядок оповіщення», отже мають право самостійно обирати сигнали.
Фейком є й повідомлення, що коли почув звук потягу біля вокзалу – біжи в укриття. Адже звук відповідної тривоги лунатиме із системи оповіщення, і триватиме щонайменше 30 сек. Водночас диктор говорить: «Увага всім!» і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.
Нагадаємо, перед Днем Незалежності українців закликають особливо уважно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, не ігнорувати сигнали, а під час оголошення негайно йти до найближчого укриття та пам’ятати про правило двох стін та двох виходів.
Однак поки не зовсім зрозуміло, як українці мають відрізняти різні сигнали, і чому для цього обрали саме церковну атрибутику. Зокрема, священник Георгій Коваленко у Facebook запитує, «чому звук церковних дзвонів має у нас тепер асоціюватися з хімічною небезпекою?».
«Чому у разі ядерного удару має лунати набат? І як звичайна людина має відрізнити «церковні дзвони» від «набату»? То може вже одразу вмикати «Зі святими упокій»?! Впевнений, що на підприємствах хімічної галузі та на атомних станціях є свої сигнали сповіщення про небезпеку. І це точно не церковні дзвони. І саме їх варто використовувати. А церковні дзвони давайте залишимо як нагадування про Бога і заклик до молитви, а не повідомлення про техногенні «апокаліпсиси» від руzzкого міра», – написав він.
Як відомо, сьогодні в Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора.
Завтра українці будуть відначати День Незалежності України. Поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання.
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