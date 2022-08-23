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Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня

Надія Клочко
glavcom.ua
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
У низці регіонів посилили заходи безпеки на 24 серпня
фото з відкритих джерел

Представники влади та правоохоронці попереджають українців про загрозу посилення атак з боку Росії у день Незалежності

В Україні посилюють заходи безпеки на День незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

Як відомо, у Харкові та області з 22 серпня змінили час комендантської години. Він починатиметься о 19:00 і триватиме до 7:00 наступного дня. На День незалежності діятиме затяжна комендантська година – з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Також в області посилять комплекс заходів безпеки через загрозу провокацій.

У Донецькій області вводять додаткові заходи безпеки 23 і 24 серпня. В Краматорську та Слов'янську через загрози з боку окупантів не курсуватиме громадський транспорт. Влада заборонила роботу підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків у святкові дні. Також не видаватимуть гуманітарну допомогу, переносяться всі евакуаційні рейси.

У низці регіонів жителям рекомендують попрацювати найближчими днями з дому і не ігнорувати сигнали тривоги. Також заборонені святкові масові заходи. 

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебування на вулиці та в інших громадських місцях, переміщення транспортом або пішки. Виняток зроблено для людей, залучених до роботи критичної інфраструктури. При собі вони повинні мати спеціальну перепустку та документ, що підтверджує особу.

Комендантська година 24 серпня

  • Київ — з 23:00 до 05:00.
  • Вінницька область — з 23:00 до 05:00.
  • Волинська область — з 23:00 до 05:00.
  • Дніпропетровська область — з 23:00 до 05:00.
  • Донецька область — з 22:00 до 04:00.
  • Житомирська область — з 23:00 до 05:00.
  • Закарпатська область — немає.
  • Запорізька область — з 22:00 до 05:00.
  • Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00.
  • Київська область — з 23:00 до 05:00.
  • Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00.
  • Луганська область — з 20:00 до 05:00.
  • Львівська область — з 23:00 до 05:00.
  • Миколаївська область — з 22:00 до 06:00.
  • Одеська область — з 23:00 до 05:00.
  • Полтавська область — з 23:00 до 05:00.
  • Рівненська область — з 23:00 до 05:00.
  • Сумська область — з 22:00 до 05:00.
  • Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.
  • Харківська область — з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
  • Херсонська область — залежить від району (з 22:00 до 06:00, з 21:00 до 05:00, з 21:00 до 06:00, з 20:00 до 05:00).
  • Хмельницька область — з 23:00 до 05:00.
  • Черкаська область — з 23:00 до 05:00.
  • Чернігівська область — з 23:00 до 04:00.
  • Чернівецька область — з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі. 

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Теги: День Незалежності комендантська година війна в Україні

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