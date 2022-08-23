Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям
Нацполіція посилює патрулювання 23-24 серпня
фото з відкритих джерел

Поліція радить носити при собі документи та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб

Поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв розповів про можливі спроби дестабілізації ситуації найближчими днями.

«Національна поліція та всі правоохоронні органи готові до різних сценаріїв. Але разом із тим ми звертаємося до громадян із проханням уникати скупчення людей, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до місць укриття», – заявив Сергєєв.

Кількість нарядів буде збільшена до майже 6,5 тисячі осіб, серед яких будуть патрульні поліцейські, вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці.

Поліція звертається до громадян та радить носити при собі документи, дотримуватись вимог комендантської години та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. 

Читайте також: 

Теги: День Незалежності поліція українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав українців за кордоном говорити про злочини РФ
День Незалежності. Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням
Вчора, 22:49
Міністерство каже, українці не зрозуміли символізм знака
Мінкульт відреагував на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»
Вчора, 16:32
Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва
Чи закриватимуть Миколаїв на День Незалежності: відповідь ОВА
Вчора, 13:03

Суспільство

День прапора України: історія свята та цікаві факти
День прапора України: історія свята та цікаві факти
День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям
День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям
23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики
Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики
Нацгвардія «розсекретила» Скабєєву та інших пропагандисток (фото)
Нацгвардія «розсекретила» Скабєєву та інших пропагандисток (фото)
Це рекорд. Український кухар приготував величезну паляницю (фото)
Це рекорд. Український кухар приготував величезну паляницю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
67K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому український суд такий добрий?
47K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
41K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
32K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)
21K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті

Новини

У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
21 серпня, 19:47

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту