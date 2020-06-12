ДБР: обшук у будинку, який орендує Омелян, пройшов у справі про вбивство журналіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині

Колишній власник будинку є фігурантом кримінальної справи про вбивство

Обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Укрінформ.

«Обшуки проведені у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року у Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцями проживання одного з народних депутатів минулих скликань членів Партії регіонів, - зазначили у відомстві.

Раніше Омелян повідомив, що о 6.30 обшук відбувся на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році. Звинувачень до Омеляна висунуто не було.

Зазначимо, що журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.