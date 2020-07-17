  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ оголосило підозру голові Окружного адмінсуду Вовку — ЗМІ

    • Розсилка
    Павло Вовк, голова&nbsp;<span>Окружного адміністративного суду міста Києва&nbsp;</span> - НАБУ оголосило підозру голові Окружного адмінсуду Вовку — ЗМІ
    Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва 

    Сам Вовк наразі перебуває у відпустці

    Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’яти іншим суддям і главі Держсудової адміністрації Зиновію Холоднюку.

    Про це заявив головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов в Facebook.

    «Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення», — повідомив Бутусов.

    За словами журналіста, їх не будуть затримувати на місці, оскільки є спецсуб'єктами, проте таке рішення може ухвалити Антикорупційний суд.

    Також ЗМІ повідомляють, що сам Вовк наразі перебуває у відпустці і його місце перебування не встановлене. Також, як вказують співрозмовники, детективи НАБУ проводять обшуки в інших фігурантів справи.

    Також нагадаємо, що в будівлі Окружного адмінсуду і в судовій адміністрації наразі тривають обшуки. У суді додали, що обшуки проходять у рамках розслідування справ Майдану.

    У НАБУ підтвердили обшукив Окружному адмінсуді Києва. 

    «Детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки... для вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

    При цьому в НАБУ пообіцяли повідомити деталі обшуків пізніше.

     

    суд НАБУ Антикорупційний суд Окружний адмінсуд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ