НАБУ оголосило підозру голові Окружного адмінсуду Вовку — ЗМІ



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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва

Сам Вовк наразі перебуває у відпустці

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’яти іншим суддям і главі Держсудової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Про це заявив головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов в Facebook.

«Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення», — повідомив Бутусов.

За словами журналіста, їх не будуть затримувати на місці, оскільки є спецсуб'єктами, проте таке рішення може ухвалити Антикорупційний суд.

Також ЗМІ повідомляють, що сам Вовк наразі перебуває у відпустці і його місце перебування не встановлене. Також, як вказують співрозмовники, детективи НАБУ проводять обшуки в інших фігурантів справи.

Також нагадаємо, що в будівлі Окружного адмінсуду і в судовій адміністрації наразі тривають обшуки. У суді додали, що обшуки проходять у рамках розслідування справ Майдану.

У НАБУ підтвердили обшукив Окружному адмінсуді Києва.

«Детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки... для вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

При цьому в НАБУ пообіцяли повідомити деталі обшуків пізніше.