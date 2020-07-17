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    У НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку

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    <br />Павло Вовк на робочому місці в Окружному адміністративному суді Києва - У НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку

    Павло Вовк на робочому місці в Окружному адміністративному суді Києва

    Підозри вручили також заступнику Вовка, ще п'ятьом суддям та голові Державної судової адміністрації

    У Національному антикорупційному бюро України підтвердили інформацію про вручення підозри голові Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

    «17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам», - повідомляється в мікроблозі НАБУ у Twitter у п'ятницю.

    «Злочинна організація в ОАСК ухвалювала замовні рішення у власних інтересах та інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних ГО чи фізосіб», додали в НАБУ.


    Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

    Водночас головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

     

    НАБУ суддя Павло Вовк Окружний адмінсуд
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