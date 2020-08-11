  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ оголосило суддю Вовка у розшук

    • Розсилка
    Павла Вовка&nbsp;підозрюють у захопленні державної влади - НАБУ оголосило суддю Вовка у розшук
    Павла Вовка підозрюють у захопленні державної влади

    У розшук оголошені Павло Вовк, Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов та Сергій Остапець

    Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук сімох фігурантів справи щодо захоплення державної влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

    Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

    Зокрема, у розшук були оголошені Павло Вовк, Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.

    «Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних, які діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод в їх роботі», - повідомили в НАБУ.

    Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

    22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

    За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

    Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

    Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

    Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

    Між іншим, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Згідно із повідомленням, допит Вовка має проходити 3 та 6 серпня. Вчора суддя не з'явився на допит. 

    Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.


    НАБУ суддя допит правосуддя розшук Павло Вовк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ