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    Виправданого в Італії нацгвардійця Марківа заочно заарештували в Росії

    • Розсилка
    <span id="docs-internal-guid-8cbaf06f-7fff-e6f8-1657-fb1e23093b1a"><span>Цьогоріч 3 листопада апеляційний суд Мілана з</span><span>няв усі звинувачення.</span></span> - Виправданого в Італії нацгвардійця Марківа заочно заарештували в Росії
    Цьогоріч 3 листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення.
    Фото: STYLER

    На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков

    Басманний суд Москви 10 грудня санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа в справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії. Про це російському агентству «Интерфакс» повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська.

    Марківу заочно пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії – вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом із мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

    Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом у районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

    На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков. За його словами, путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа.

    «А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!». Україна ніколи не залишить свого солдата!», – написав Аваков у Твіттері.

    Нагадаємо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова.  Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

    3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа. Митрополит Епіфаній вручив нацгвардійцю орден.

    Теги: Росія МВС Віталій Марків
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