Виправданого в Італії нацгвардійця Марківа заочно заарештували в Росії

На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков

Басманний суд Москви 10 грудня санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа в справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії. Про це російському агентству «Интерфакс» повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська.

Марківу заочно пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії – вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом із мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом у районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков. За його словами, путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа.

«А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!». Україна ніколи не залишить свого солдата!», – написав Аваков у Твіттері.

Нагадаємо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа. Митрополит Епіфаній вручив нацгвардійцю орден.