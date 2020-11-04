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    Політика

    Марків планує позиватися до Європейського суду з прав людини

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    Віталій Марків повернувся на Батьківщину після трьох років неволі в Італії - Марків планує позиватися до Європейського суду з прав людини
    Віталій Марків повернувся на Батьківщину після трьох років неволі в Італії

    Денісова також прогнозує скаргу обвинувачення Марківа до Касаційного суду Мілана.

    Боєць Нацгвардії Віталій Марків планує позиватися до Європейського суду з прав людини щодо трьохрічного перебування в італійській в’язниці.

    Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

    За її словами, це можна робити не раніше ніж через 90 днів після публікації рішення апеляційного суду, і якщо не буде касаційної скарги.

    «Є всі обставини для того, щоб подавати позов до ЄСПЛ, бо є порушення статті Європейської конвенції з прав людини», – додала Денісова.

    Раніше Денісова сказала, що прогнозує скаргу обвинувачення нацгвардійця Віталія Марківа до Касаційного суду Мілана.

    Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

    Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

    Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

    В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа. 

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