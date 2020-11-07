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    Політика

    Марків привіз з італійської в’язниці 20 кілограмів листів

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    Марків привіз з італійської в’язниці 20 кілограмів листів

    Марків пояснив, що вирішив не залишати у в'язниці жодного листа або малюнка, які йому надіслали

    Український нацгвардієць Віталій Марків, якого нещодавно повністю виправдав італійський апеляційний суд, розповів, що забрав з в’язниці дві сумки з листами, які йому надсилали на знак підтримки.

    «Ми зустрічали Віталія, він виходив з сумками (з в'язниці, - ред.) яскраво-жовтого кольору, я в нього запитую: «Що ти несеш?», а він каже: «Це листи мої», - розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

    Марків пояснив, що вирішив не залишати у в'язниці жодного листа або малюнка, які йому надіслали за час, поки він був у в'язниці:

    «Листи були, малюнки. Там дійсно кілограмів 20 було... Це найголовніше, що я забрав із собою з в'язниці».

    Нацгвардієць сказав, що відчував величезну підтримку людей і зокрема української діаспори в Італії, яка влаштовувала протести під різними італійськими конституційними органами.

    На питання про те, чи буде Марків судитися з ЄСПЛ і чи планує повертатися до Італії, Аваков відповів, що вони спочатку подивляться на результати касації, «а потім вирішимо, щоб зараз не коментувати».

    суд ЄСПЛ Віталій Марків
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