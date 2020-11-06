Марків розповів своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері

У момент арешту ніхто не пояснював, чому Марківа затримали

Нацгвардієць Віталій Марків, якого нещодавно звільнили з італійської в'язниці, розповів про свій арешт у Болоньї, а також про 28 сусідів по камері.

Про це він заявив у ефірі одного з телеканалів.

«Під час польоту не було ніякої загрози. Я не відчував себе винним. Але сталося те, що сталося. У Болоньї нас зустріли мій вітчим та сестра й коли ми сіли в автомобіль, буквально, після виїзду зі стоянки нас зупинила патрульна машина карабінерів. Згодом, під'їхало ще 4 машини працівників італійської поліції й стався арешт. Наручники й життя зупинилося на цій точці – «приземлення в Італію»,– зазначив Марків.

Після Арешту Марківу нічого не говорили. Протягом слідства, яке тривало 10 місяців нацгвардійцю змінили 28 сусідів по камері.

«Спочатку взагалі нічого не говорили, просто з’ясовували особу. У момент арешту ніхто не пояснював, чому мене затримали. А от у в’язниці почався допит та всі процедури. Під час слідства, мені змінили близько 28 осіб співкамерників. Я тільки можу здогадуватися, чому вони так часто змінювались. Бо мої сусіди по камері задавали дуже дивні питання. Але я відразу пояснив – я український військовослужбовець, не маю ніякого відношення до того, в чому мене звинувачують, і очікую на виправдання», - сказав Марків.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа, який прилетів з Італії.

Раніше стало відомо, що Марків вилетів з Мілана до Києва.