Митрополит Епіфаній вручив нацгвардійцю Марківу орден

Марків отримав орден святого Архистратига Михаїла

Звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків нагороджений високою церковною нагородою Української православної церкви - орденом Архистратига Михаїла. Про це повідомили в пресслужбі МВС.

«Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою», - сказав Митрополит Епіфаній, який і вручив Марківу нагороду.

Предстоятель Помісної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

«Для нього це було одним із пріоритетів діяльності і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця», - зазначив Митрополит Епіфаній.

Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку і відзначив важливість події для всієї країни.

Раніше Марків повідомив, що привіз з італійської в’язниці 20 кілограмів листів.

Нагадаємо, що 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа.



