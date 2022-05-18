«Нафтогаз» підрахував свій прибуток за 2021 рік

У 2021 не всі сегменти діяльності «Нафтогазу» були прибутковими

Правління НАК «Нафтогаз України» затвердило фінансову звітність за 2021 рік. Чистий прибуток «Нафтогазу» склав 12 млрд грн. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, яка перевірена міжнародними аудиторами.

Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко звернув увагу, що це результати до початку повномасштабної війни.

«Але у 2021 не всі сегменти діяльності «Нафтогазу» були прибутковими, і це потрібно виправляти. Зокрема, збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу - через державне регулювання, насамперед через рішення Регулятора (НКРЕКП). Також збитковою була діяльність зі зберігання газу, частково також через рішення Регулятора, частково через наслідки передачі значних обсягів газу комерційній структурі (так званий «газ Жеваго»; порушена кримінальна справа, але вона стосується подій до мого призначення)», – сказав Вітренко.

Він зазначив, що «Нафтогаз» значно перевиконав затверджений урядом фінансовий план. Також Вітренко нагадав, що «Нафтогаз» у 2021 році збільшив платежі в держбюджет.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» строком на один рік. Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.