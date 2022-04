«Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну

Близько третини обсягу газу, що експортується з Росії до Європейського Союзу транзитом через Україну може бути втрачено внаслідок бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Про це у своєму Twitter повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно зайнятих територіях», – написав він.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories.