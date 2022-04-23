«Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну

Російські агресори зривають роботу компресорних станцій на зайнятих територіях

Близько третини обсягу газу, що експортується з Росії до Європейського Союзу транзитом через Україну може бути втрачено внаслідок бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Про це у своєму Twitter повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно зайнятих територіях», – написав він.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Ще на початку квітня Оператор газотранспортної системи повідомляв, що ворог втручається в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» на Луганщині. Такі дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка», через який проходить третина обсягів до ЄС.

Раніше в Міненерго заявили, що Україна не припиняє транзит газу країни-агресора через взяті на себе зобов'язання перед європейськими компаніями.

Нагадаємо, що президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець у інтерв’ю «Главкому» розповів, чому розв’язана Росією війна знизила українські ціни на газ для промисловості.