Уряд звільнив очільницю «Укргазвидобування»

Олена Кобець була призначена головою «Укргазвидобування» у травні 2020 року

ЗМІ повідомляли про бажання «Нафтогазу» звільнити Кобець ще в грудні 2021 року

Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК «Нафтогаз України» про відсторонення генерального директора «Укргазвидобування» Олени Кобець від здійснення повноважень. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Цим же розпорядженням уряд погодив тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора «Укргазвидобування» Олександра Романюка.

Кобець була призначена головою «Укргазвидобування» у травні 2020 року, до цього вона очолювала юридичний відділ компанії.

Тоді ж Романюк очолив дивізіон «Розвідка та видобування» НАК «Нафтогаз України».

ЗМІ повідомляли про бажання «Нафтогазу» звільнити Кобець ще в грудні 2021 року.

«Укргазвидобування» за 11 місяців 2021 року видобув 12,49 млрд кубометрів газу, тобто скоротив обсяги на 4,32% відносно 11 місяців торік.

Водночас у листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перед «Нафтогазом» стоїть завдання збільшувати видобуток газу на 10% щороку.

Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» строком на один рік. Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.

Керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко каже, що газу вистачить, аби забезпечити Україну теплом.

Також «Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

Крім того, Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви.