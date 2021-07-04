Є листоноші із заробітками понад $1000 на місяць, – гендиректор «Укрпошти»

Офіційна зарплата листоноші в компанії складає 6000 грн

Генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 на місяць.

«У листоноші 6 тисяч – це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі – за кожен платіж і т.д. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів», – сказав керівник «Укрпошти» в інтерв’ю НВ Бізнес.

Окрім того, за словами Смілянського, у деяких листонош є також неофіційні доходи – чайові від пенсіонерів і юросіб.

«Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб... У них чайові доходять до 500 грн на місяць з однієї компанії», – додав гендиректор Укрпошти.

За словами Смілянського, за час його роботи в компанії зарплата листонош зросла з 2800 до 6000 гривень.

Щомісячна зарплата самого Смілянського за умовами продовженого контракту становить 836 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. До 2023 року доставку пенсій будуть здійснювати листоноші та відділення «Укрпошти».

Як повідомлялося, «Укрпошта» продовжить забезпечувати 3,5 млн пенсіонерів своєчасною доставкою пенсій додому. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив компромісне рішення щодо тарифів на доставку. Тариф на доставку пенсій підняли на 11%, а це дозволить зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош.