«Укрпошта» запустила акцію для пенсіонерів: на чому можна зекономити

«Укрпошта» буде безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду заяви про виплати пенсії через листонош

Скористатися акцією можуть пенсіонери та одержувачі інших грошових соціальних виплат, які мають пенсійне посвідчення

«Укрпошта» з 1 липня по 31 грудня 2021 року буде безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду України (ПФУ) листи пенсіонерів із заявами на переведення виплат пенсії або соціальної допомоги у відділення зв'язку національного поштового оператора.

Як повідомила пресслужба компанії, пакет документів буде направлятися безкоштовно рекомендованими відправленнями на адреси ПФУ та управлінь соціального захисту населення. Відправник буде платити тільки за вартість конверта.

Зазначається, що скористатися цією акцією можуть пенсіонери та одержувачі інших грошових соціальних виплат, які мають пенсійне посвідчення.

«Скористатися послугою, перш за все, зможуть пенсіонери, які бажають перевести доставку пенсій в «Укрпошту», – йдеться в повідомленні.

Також компанія повідомила, що для переведення виплат через «Укрпошту» потрібно відправити наступні документи: заповнену заяву на переказ пенсії/соціальних допомог; копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, відмітка «Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переказ пенсії).

Зазначається, що за умови передачі вже заклеєного листа обов'язково потрібно попередити листоношу про те, щоб у полі «Особливі відмітки» він зазначив «заява на переведення пенсії/допомоги».

Раніше гендиректор «Укрпошти» заявив, що є листоноші із заробітками понад $1000 на місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. До 2023 року доставку пенсій будуть здійснювати листоноші та відділення «Укрпошти».

Як повідомлялося, «Укрпошта» продовжить забезпечувати 3,5 млн пенсіонерів своєчасною доставкою пенсій додому. На засіданні уряд затвердив компромісне рішення щодо тарифів на доставку. Тариф на доставку пенсій підняли на 11%, а це дозволить зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош.