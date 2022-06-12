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  4. Німеччина не дозволила Іспанії передати для ЗСУ танки Leopard – Spiegel
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    Політика

    Німеччина не дозволила Іспанії передати для ЗСУ танки Leopard – Spiegel

    Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні - Німеччина не дозволила Іспанії передати для ЗСУ танки Leopard – Spiegel
    Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні
    фото з відкритих джерел

    Берлін не погодив з Іспанією виділення 40 одиниць техніки

    Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Раніше Мадрид запросив дозвіл на передачу 40 одиниць техніки. Про це повідомляє Spiegel.

    Відзначається, що Німеччина не погодилася з планами іспанського уряду поставити Україні 40 старих основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва.

    Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні, зазначає видання.

    Але, за даними берлінських урядових кіл, іспанці різко відступили: федеральний уряд Німеччини в телефонних дзвінках попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча і абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати в Київ танки.

    Як уточнює Business Insider, Мадрид нібито навіть вибачився в Берліні за хвилювання. Зараз мова йде максимум про десять танків, і це рішення теж ще зважується. Крім того, танки 1990-х років настільки занепали, що будуть готові до передачі тільки через багато місяців.

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ Німеччина НАТО війна мова Україна Берлін уряд окупація Мадрид #stoprussia
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    Німеччина не дозволила Іспанії передати для ЗСУ танки Leopard – Spiegel