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Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога
Росія вже втратила в Україні 2898 танків
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 310 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 85 720 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 85720 (+310) осіб ліквідовано;
  • танків – 2898 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 5837 (+7) од;
  • артилерійських систем – 1889 (+2) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10);
  • крилаті ракети – 531 (+51);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од;
  • спеціальна техніка – 161 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 24 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 24 листопада
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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