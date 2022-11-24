Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога

Росія вже втратила в Україні 2898 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 310 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 85 720 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 85720 (+310) осіб ліквідовано;

танків – 2898 (+1) од;

бойових броньованих машин – 5837 (+7) од;

артилерійських систем – 1889 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО – 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10);

крилаті ракети – 531 (+51);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од;

спеціальна техніка – 161 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 24 листопада Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.