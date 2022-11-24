Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 310 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 85 720 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 85720 (+310) осіб ліквідовано;
- танків – 2898 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 5837 (+7) од;
- артилерійських систем – 1889 (+2) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО – 209 (+0) од;
- літаків – 278 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10);
- крилаті ракети – 531 (+51);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од;
- спеціальна техніка – 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.
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