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Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата
фото з відкритих джерел

Суд визнав Трухіна винним у спробі підкупу поліцейських 

Депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін, який прославився скандалом із хабарем поліцейському під час ДТП, складає мандат, Відповідну заяву він вже подав до Верховної Ради. Фото документа опублікував нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні», – йдеться в повідомленні.

Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата фото 1

Вчора Трухін на засіданні Вищого антикорупційного суду визнав свою провину. Суд визнав його винним у спробі підкупу поліцейських та оголосив вирок. Трухін зобов'язується протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 «Армія дронів» на підтримку Збройних Сил України. Узгоджене покарання – 4 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 68 тис. грн.

Нагадаємо, в серпні 2021 року авто, у якому перебував Трухін, потрапило у ДТП. Одразу після цього в ЗМІ почали з’являтися новини, що нардеп міг бути за кермом і напідпитку. Сам Трухін вини не визнавав, але детально коментувати цю історію відмовлявся, посилаючись на заборону від слідчих та адвокатів. Колеги Трухіна по фракції та особисто президент Володимир Зеленський говорили про інцидент як про щось незначне.

У лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

Одразу після публікації відео голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія засудив дії Трухіна та пообіцяв вжити відповідних заходів: «Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування».

Пізніше стало відомо, що Трухіна виключили з партії «Слуга народу», але у фракції він залишився.

Напередодні журналісти показали, як після ДТП Трухін ще більше посилив свій вплив у парламенті. Зокрема, журналісти розповіли про роль Трухіна у зборі голосів у парламенті для влади, зустрічі з бізнесменами та неофіційний контроль бюджетного комітету Ради.

Теги: партія Слуга народу Верховна Рада депутат

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