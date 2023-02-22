Скандальна ДТП Трухіна: ВАКС ухвалив рішення, нардеп готовий скласти мандат

Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейським

Сьогодні, 22 лютого, депутат «Слуги народу» Олександр Трухін на засіданні Вищого антикорупційного суду визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському під час ДТП.

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Під час засідання стало відомо, що обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Цією угодою Трухін зобов'язується протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 «Армія дронів» на підтримку Збройних Сил України. Узгоджене покарання — 4 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 68 тис. грн.

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Прокурор Денис Димків заявив, що підтримує затвердження судом такої угоди. Також захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що нардеп складе свої повноваження як народний депутат.

Цю угоду ще має затвердити колегія суддів ВАКС.

Нагадаємо, в серпні 2021 року авто, у якому перебував Трухін, потрапило у ДТП. Одразу після цього в ЗМІ почали з’являтися новини, що нардеп міг бути за кермом і напідпитку. Сам Трухін вини не визнавав, але детально коментувати цю історію відмовлявся, посилаючись на заборону від слідчих та адвокатів. Колеги Трухіна по фракції та особисто президент Володимир Зеленський говорили про інцидент як про щось незначне.

У лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

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Одразу після публікації відео голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія засудив дії Трухіна та пообіцяв вжити відповідних заходів: «Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування».

Пізніше стало відомо, що Трухіна виключили з партії «Слуга народу», але у фракції він залишився.

Напередодні журналісти показали, як після ДТП Трухін ще більше посилив свій вплив у парламенті. Зокрема, журналісти розповіли про роль Трухіна у зборі голосів у парламенті для влади, зустрічі з бізнесменами та неофіційний контроль бюджетного комітету Ради.