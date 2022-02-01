«Давай я тихенько в ліс піду». Оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна

Поліцейський, що першим прибув на місце аварії, та його відео проливають світло на справжню роль «слуги народу» у резонансній аварії

Журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна.

Нагадаємо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП. Проте оприлюднене відео, зняте камерою поліцейського свідчить геть про інше.

На відео, оприлюдненому «Українською правдою», Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Нардеп просто на камеру поліцейського пропонує забрати хабар: 150 тис. просто в сумці в автомобілі. Політик називає це «на конфеты и печеньки». Трухін також відмовляється пройти перевірку алкотестом та показово абияк заповнює потрібні поліції папери.

Нагадаємо, пропрезидентська партія «Слуга народу» досі утримувалась від висловлювань про ДТП за участю їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі начебто можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу.