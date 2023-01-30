Нардеп Трухін виїхав з України

Відрядження Трухіна нібито пов'язане зі зміцненням обороноздатності України

Сьогодні Вищий антикорупційний суд не зміг розглянути справу нардепа Олександра Трухіна, якого звинувачують у спробі підкупу поліцейських на місці ДТП, оскільки депутат не з'явився на засідання – перебуває за кордоном.

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Адвокат Трухіна повідомив, що його підзахисний зараз перебуває у відрядженні за кордоном. Проте відмовився озвучувати країну. Він пояснив це тим, що відрядження Трухіна нібито пов'язане зі зміцненням обороноздатності України.

Зазначається, що відрядження Трухіна розпочалося сьогодні і триватиме до 12 лютого. Суд запитав про розпорядження чи наказ про відрядження, але адвокат сказав, що цього в нього немає.

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ВАКС переніс засідання суду на 15 лютого.

Коли саме виїхав Трухін не повідомляється.

У Центрі протидії корупції повідомляють, що на початку січня Трухін теж не прийшов до суду, бо нібито хворів і був на лікарняному.

«Раніше Трухін був помічений на фото з місця передання Україні тіл загиблих добровольців. Потім розвантажував гуманітарку в Херсоні. У квітні 2022 року Трухін заснував благодійний фонд свого імені, який має 18 підписників у Telegram", – зазначають у центрі.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

7 вересня спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

До слова, влада заборонила виїзд з України держслужбовцям, окрім як у відрядження. Заборона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.