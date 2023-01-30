Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Трухін виїхав з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Трухін виїхав з України
фото з відкритих джерел

Відрядження Трухіна нібито пов'язане зі зміцненням обороноздатності України

Сьогодні Вищий антикорупційний суд не зміг розглянути справу нардепа Олександра Трухіна, якого звинувачують у спробі підкупу поліцейських на місці ДТП, оскільки депутат не з'явився на засідання – перебуває за кордоном. 

Адвокат Трухіна повідомив, що його підзахисний зараз перебуває у відрядженні за кордоном. Проте відмовився озвучувати країну. Він пояснив це тим, що відрядження Трухіна нібито пов'язане зі зміцненням обороноздатності України.

Зазначається, що відрядження Трухіна розпочалося сьогодні і триватиме до 12 лютого. Суд запитав про розпорядження чи наказ про відрядження, але адвокат сказав, що цього в нього немає.

ВАКС переніс засідання суду на 15 лютого.

Коли саме виїхав Трухін не повідомляється.

У Центрі протидії корупції повідомляють, що на початку січня Трухін теж не прийшов до суду, бо нібито хворів і був на лікарняному.

«Раніше Трухін був помічений на фото з місця передання Україні тіл загиблих добровольців. Потім розвантажував гуманітарку в Херсоні. У квітні 2022 року Трухін заснував благодійний фонд свого імені, який має 18 підписників у Telegram", – зазначають у центрі.

Нагадаємо, у лютому 2022 року журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

7 вересня спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

До слова, влада заборонила виїзд з України держслужбовцям, окрім як у відрядження. Заборона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Читайте також: ДТП за участю нардепа Трухіна. ДБР показало свої відеодокази
Теги: депутат кордон суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тис.
ДТП за участю нардепа Трухіна: справу скеровано до суду
22 грудня, 2022, 13:43
Нардеп Олександр Трухін (на фото справа) намагався втекти з місця ДТП у ліс
150 тис. від депутата Трухіна. НАБУ знає, хто знищив ключовий доказ?
3 жовтня, 2022, 09:58
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
Суд обрав нардепу Трухіну запобіжний захід за минулорічну ДТП
20 вересня, 2022, 15:00

Політика

Нардеп Трухін виїхав з України
Нардеп Трухін виїхав з України
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової
Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)
Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)
Гайдай прокоментував чутки про свою відставку
Гайдай прокоментував чутки про свою відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
16K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8473
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
7168
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
6768
Кабмін заборонив жінкам виїзд за кордон: перелік професій

Новини

Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні
Сьогодні, 17:42
Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту