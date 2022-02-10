«Слуги народу» розповіли, чи позбавлять Трухіна мандата

У партії сподіваються, що він складе його «по совісті» самостійно

Законодавчих підстав позбавити мандата народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна немає. Про це заявила голова партії «Слуга народу« Олена Шуляк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У партії сподіваються, що він складе його «по совісті» самостійно.

«Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати», – сказала вона.

Вона додала, що те, чи залишиться Трухін народним депутатом, залежатиме від нього самого.

«Наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат. Я розраховую на його совість», – сказала нардеп.

Вона повторила, що Трухін уже не є ані членом партії, ані головою Полтавської організації партії.

Шуляк висловила сподівання, що вдасться ухвалити законопроект про імперативний мандат.

Раніше депутат, який їхав разом із Трухіним, розповів подробиці скандальної ДТП.

Також ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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