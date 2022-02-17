«Ребята, я вас прошу, відпустіть». Як суди карають «послідовників» депутата Трухіна?

Нардеп-«слуга» пропонував поліцейським «150 тисяч», аби ті його відпустили до лісу з місця ДТП

«Вирішити питання» на дорозі: в хід йдуть гривні, валюта і навіть Iqos

Резонансна дорожньо-транспортна пригода за участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна оголила проблему, яку мала б побороти нова патрульна поліція. Старих даішників замінили, проте підходів, які використовувались в їх роботі, досі живі: учасники дорожнього руху вдаються до корупції та хабарів, аби уникнути відповідальності.

Дорожніми правилами нехтують не лише «віпи», і не лише вони прагнуть втекти «до лісу» і відкупитися.

Нардеп Трухін не злякався камер на грудях поліціянтів: наліво-направо пропонував поліцейським «відвантажити» 150 тисяч, що лежали просто у дорожній сумці в багажнику його автомобіля. Не бояться камер і пересічні учасники дорожнього руху. Чому? Відповідь – на поверхні. Історія з Трухіним та скандальне відео з місця ДТП все пояснюють…

Попри нахабну поведінку депутата хлопці у формі та при погонах не завжди спішать документувати пропозицію хабара. Тобто злочин не присікається відразу. Може навіть скластись враження, що поліціянти лагідно відмовляють депутата, бо хочуть або пристати на його пропозицію, або ж вберегти від ще більшого скандалу.

– Тобто ви Трухіна ніби як оберігали від того, щоб він вам не запропонував хабар? – таке запитання журналісти адресували патрульному Сергію Петрику, камера якого зняла «одкровення» «слуги народу».

– У принципі десь так можна трактувати ваші слова, – зізнався поліцейський.

Історія «хабара Трухіна», швидше за все, закінчиться тим, що на певний час цей політик зазнає репутаційних втрат, але на цьому все й закінчиться.

А от для пересічних українців за кермом не існує навіть такої загрози. Репутація для них нічого не коштує, тому вони сміливо йдуть «на контакт» з патрульними. З надією знайти розуміння. «Главком» зібрав яскраві історії такого спілкування, проте їхній фінал виявився несподіваним для водіїв-порушників.

Пив горілку і пропонував «п’ятірочку»

У середині серпня 2020 року патрульні зупинили автомобіль «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував підприємець із Сум. Причина зупинки – порушення правил дорожнього року. Під час спілкування правоохоронці запідозрили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Зокрема, на це вказували порушена координація рухів, млява та нечітка мова, запах алкоголю з рота. Водій зметикував що й до чого і запропонував патрульним 5 тис. грн хабара за нескладання адмінпротоколу.

У цей же момент поліцейські попросили водія за допомогою алкотестера перевірити вміст спиртного у його крові. За участю двох понятих він погодився, але навмисно не виконував інструкції патрульних, що завадило отримати коректний результат. Після цього чоловік підійшов до свого автомобіля, дістав пляшку горілки, налив у стакан та демонстративно випив.

На очах у поліцейських водій дістав пляшку горілки, налив у стакан та демонстративно випив. Після цього хотів відкупитися (ілюстративне фото)

На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж. Водій звернувся до одного з поліцейських, повторно пропонуючи п’ять тисяч. Правоохоронець відреагував миттєво, зателефонувавши на лінію «102» і заявив про пропозицію хабара.

«Давай так, я тобі п’ятірочку положив, і ми з тобою поїхали, хто куди», – такі слова порушника зафіксовано на відеозаписах з нагрудних камер поліцейських.

Попри те, що «живих грошей» водій не надав поліцейським, Феміда таки визнала його винним і призначила штраф 17 тис. грн.

«Триста долларов и я уехал». Як покарали небіжчика

Наприкінці липня 2019 року у халепу потрапив пенсіонер із Харкова. На своєму Mitsubishi Pajero чоловік вдарив автомобіль Geely, який стояв припаркованим. За фактом автопригоди патрульні склали два адмінпротоколи, один з них – за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Водій категорично був незгідний і за $300 хотів відкупитися. Його слова записали бодікамери патрульних: «Не хотите денег, тогда пишите протокол». А через ще деякий час водій кличе працівника поліції та каже: «Давай лучше разойдемся нормально».

І знову: «Пацаны, давайте отпускайте... я даю деньги и тикаю отсюда». Отримавши відмову фігурант історії підсумував: «Вы меня расстроили».

Хоча далі ще була спроба: «Триста доларов и я уехал». На відео видно, як водій іномарки тримає у руках гроші. «Я живу вон там, мне 300 метров осталось, и не доехал», – пояснював чоловік.

До речі, працівник патрульної поліції, звертаючись до водія, нагадав про кримінальну відповідальність за хабар. Але той відповів, що не боїться, оскільки вже разів п’ятнадцять судимий, а шістнадцята судимість йому до колекції.

У суді водій Mitsubishi Pajero вини не визнав. Розповів, що запаркувася автівкою на проспекті Ювілейний і в той момент поряд не було жодної автівки. Далі чоловік пішов до магазину, де зустрів товариша, з яким випив трохи горілки. Потім зателефонував синові, аби приїхав та забрав його. Коли підійшов до свого автомобіля, обвинувачений побачив поліцейських. Ті повідомили, що він скоїв ДТП та запропонували відшкодувати шкоду потерпілому і на цьому все закінчиться. При цьому чоловік наполягав, що не давав хабара поліцейським. Долари, котрі були у бардачку його машини, він передав під розписку власнику пошкодженого автомобіля.

Треба наголосити, що розгляд «хабарної» справи, тривав більше року. За цей час обвинувачений помер. Проте суд визнав винним небіжчика і закрив справу у зв’язку з смертю.

Антикорупційний суд оцінив хабар ексдепутата

Штраф 17 тис. грн наздогнав аграрія та колишнього депутата Миколаївської обласної ради. У лютому 2017 року він їхав на Toyota Land Cruiser, що належала державному дослідницькому підприємству, коли його зупинили патрульні. Правоохоронці перевіряли інформацію, що ексдепутат може бути п’яним за кермом. У подальшому їхні візуальні підозри підтвердилися: політик мав ознаки алкогольного сп’яніння. На місці зупинки водій вирішив залагодити питання і запропонував хабара за нескладання протоколу.

Ексдепутат почав вибачитися за те, що п’яний (скріншот відео з камери поліцейського)

«Хабарна» справа потрапила до рук Вищого антикорупційного суду. Феміда скрупульозно проаналізувала заздалегідь украдену угоду обвинуваченого з прокурором про визнання винуватості. Як з’ясувалося, у день зупинки авто патрульні попросили місцевого підприємця та політика пред’явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Обвинувачений надав лише посвідчення водія. Під час спілкування інспектор зробив йому зауваження, що у нього є ознаки алкогольного сп’яніння. Ексдепутат почав вибачитися за те, що п’яний. А потім благав відпустити, обіцяючи обережно керувати автомобілем.

Патрульні залишалися непідкупними. Тоді ж обвинувачений запропонував їм 1 тис. грн з метою уникнення адміністративної відповідальності. «Ребят, я вас прошу, тисячу гривень даю, відпустіть мене», – лементів колишній депутат, йдеться у тексті вироку.

Антикорупційний суд підсумував: «пропозиція поліцейським надати неправомірну вигоду за невиконання ними передбачених законодавством повноважень порушує загальновизнані принципи порядності, честі і гідності, прямо суперечить загальнодержавним інтересам у виконанні службовими особами своїх обов`язків незалежно та неупереджено, а також нівелює значимість державного механізму запобігання корупції, а отже є суспільно-небезпечним діянням».

Багатодітний батько і 200 грн

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка і батька трьох дітей за пропозицію надання неправомірної вигоди. За матеріалами справи, 11 лютого 2021 року, перебуваючи на вулиці Курортна у місті Хмільник, обвинувачений висловив пропозицію двом поліцейським дати їм 200 грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Зокрема, водій намагався відкупитися, бо не мав полісу обов’язкового страхування.

Обвинувачений вини не визнав. За його словами, того дня він автомобілем віз свого знайомого на лікування до Літину Вінницької області. Коли машину зупинили правоохоронці, пред’явив їм посвідчення водія, техпаспорт та інші документи, серед яких полісу страхування не знайшли. Обвинувачений зауважив, що страхова компанія запевняла його, що поліс є в електронній базі даних. Натомість поліцейські склали постанову, яку, за його словами, він у подальшому оскаржив та вона начебто була скасована судом.

Крім цього, водій заперечив, що пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Сказав, що тоді не мав готівки, а 200-300 грн були на банківській картці.

Водночас Феміда вважала, що вина чоловіка підтверджується доказами. Як свідчить відеозапис розмови, який зафіксувала бодікамера, обвинувачений кілька разів пропонував хабар поліцейським.

Ось кілька фраз водія автомобіля: «Мужики, візьміть 200 гривень, та ми собі поїхали»; «Чи я може якійсь документи дам, туди покладу ці 200 грн та собі тихенько погнали»; «Тож дядьки, є двісті гривень, я вам… 300 максимум»; «Мужики, ну максимум 300 гривень тільки є, я ж кажу, давайте…».

Невизнання вини обвинуваченим суд розцінив як спосіб захисту та намагання уникнення кримінальної відповідальності.

Iqos для патрульних

Незвичним способом «відмазатися» від патрульних запам’ятався водій-експедитор із Сум. Його зупинили правоохоронці у лютому 2021 року і перевірили, чи вживав спиртне. Після позитивного результату, який показав алкотестер, чоловік запропонував патрульним віддати свій пристрій для паління Iqos за непритягнення до адміністративної відповідальності.

У суді обвинувачений спростував факт давання хабара. Зауважив, що при складанні протоколу побачив, як один з поліцейських користувався Iqos, а тому запропонував подарувати йому свій, але кращої якості.

Натомість відеозапис з нагрудних камер поліцейських довів протилежне: обвинувачений пропонував поліцейським грошову винагороду без зазначення суми або електронну цигарку Iqos. На попередження, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, водій не відреагував.

Врешті-решт, суд розцінив цей вчинок, як підкуп поліцейських і оштрафував водія на 17 тис. грн.

Віталій Тараненко, «Главком»