ДТП за участю нардепа Трухіна. ДБР показало свої відеодокази

На усіх камерах за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору

У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.



Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.





«Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження. Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія», – йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що слідчі ДБР дослідили великий обсяг інформації, зокрема матеріали справи наразі налічують понад п’ять томів.

«Після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були. До інтернет-видання «УП» зроблено запит із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження. Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ», – повідомили в ДБР.

У Бюро кажуть, що допитали значну кількість свідків, у тому числі народного депутата, інших учасників пригоди та полісменів.

«Зокрема, сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію.

Зауважимо, жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують», – повідомили в Бюро.



ДБР закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.

До слова, раніше ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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